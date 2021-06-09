РИАМО - 9 июн. Более 100 заявок поступило на международный архитектурный конкурс «Облик реновации», проводимый в Москве, в финал вышли 54 проекта. Об этом сообщил главный архитектор столицы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Кузнецов.

Конкурс архитектурных решений для домов по программе реновации проводился второй раз. Ранее были определены лучшие концепции для пяти экспериментальных кварталов реновации. В рамках второго конкурса перед архитекторами поставили задачу сформировать уникальный стиль площадок проектирования новой застройки.

«Назвать всех победителей будет сложно и долго, потому что у нас 39 компаний, конкурс огромный. В конкурсе было 105 заявок, 54 прошли в финал - самый большой конкурс за последние годы. Команд много, программа огромная, какие-то команды входят в консорциумы. У нас много архитекторов будет задействовано в этом программе», - сказал Кузнецов.

По его словам, в число финалистов вошел «весь цвет московской архитектуры», а также множество международных компаний.

Кузнецов добавил, что до конца года победители конкурса спроектируют около 700 тыс. кв. м территорий, выделенных под реновацию.

Программа реновации старого жилфонда была утверждена в Москве в 2017 году. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. Сейчас на стадии переселения находится 271 дом, около 40 тыс. москвичей. Переехали уже более 31 тыс. человек.

В Москве строится и проектируется 290 домов по реновации>>