РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Власти Подольска обратились в суд по факту незаконного строительства дороги в деревне Гривно, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Подольской городской прокуратурой была проведена проверка по факту незаконного строительства автомобильной дороги к земельному участку, принадлежащему ООО «Индустриальный парк «Ориентир». В связи с выявленными нарушениями директору организации было внесено представление с указанием на необходимость прекращения противоправных действий по строительству незаконного примыкания, осуществления сноса подъездной дороги и приведения участка в первоначальное состояние.

Помимо принятых прокуратурой мер, администрацией округа направлено исковое заявление в Арбитражный суд Московской области к ООО «Индустриальный парк «Ориентир» о запрете проведения работ по строительству подъездной дороги по земельному участку, находящемуся в неразграниченной государственной собственности в деревне Гривно Подольска. Также в исковом заявлении ставится вопрос об обязании ответчика освободить земельный участок от бетонных плит, произвести засыпку вырытых траншей, приведя земельный участок в первоначальное состояние.

Ранее жители деревень Гривно и Мотовилово жаловались в администрацию на незаконные действия компании «Ориентир» по строительству и движение грузового транспорта.