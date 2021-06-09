РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. Еще четырем медработникам из подмосковного Красногорска вручили сертификаты на социальную ипотеку, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В среду первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников и заместитель министра здравоохранения региона Нина Свешникова вручили сертификаты медицинским работникам на приобретение жилья по социальной ипотеке.

Свидетельства выдали 31 врачу, в их числе 4 медработника из городского округа Красногорск: врачи-педиатры Татьяна Гуляева, Елена Ласая, Нина Теминдарова, врач-офтальмолог Эдуард Михальский.

Программа «Социальная ипотека» действует в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2016 года. Согласно ей, предоставляется субсидия на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита.

«А далее ежемесячно в течение 10 лет, пока вы трудитесь на благо жителей Подмосковья, правительство Московской области <…> компенсирует вам сумму основного долга. Таким образом, участник программы выплачивает только проценты по кредиту», - сказал Синельников.