РИАМО - 9 июн. В городе Одинцово на поле центрального городского стадиона сошлись сборная звезд и зрителей телеканала ТНТ и команда футбольных блогеров «Амкал». Матч был приурочен к старту чемпионата Европы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В составе команды ТНТ играли юморист Филипп Воронин, ведущие шоу «Студия Союз» Айдар Гараев и Артем Муратов, а также актер и капитан команды Андрей Гайдулян. За блогеров выступал корреспондент популярного спортивного портала Sport24 Дмитрий Егоров. Изюминкой встречи, которую портал обозначил как «самую смешную за всю историю спорта номер один», стало то, что правила менялись прямо по ходу игры.

«Впервые комментирую такой матч, даже не с чем сравнивать. Правила не только заранее не обговорены, не засценарированы, а выдумываются прямо здесь, по ходу встречи, в том числе и самими футболистами. Это что-то уникальное. Самый необычный и крутой момент, когда был конкурс капитанов, практически все остановились, и один Дима Егоров играл сразу против трех капитанов ТНТ», — поделился впечатлениями комментатор матча Дмитрий Шнякин.

Победителем встречи стал «Амкал». Команда состоит из футбольных блогеров, которые из каждого матча делают шоу - в социальных сетях у «Амкала» суммарно более 10 миллионов подписчиков.

После масштабной реконструкции центрального стадиона в Одинцове на объекте появилось искусственное футбольное поле с подогревом площадью более 8 тыс. кв. м и обновленная трибуна, рассчитанная на 2,5 тыс. зрителей. Это позволит спортсменам заниматься в более комфортных условиях, а болельщикам — с удобством наблюдать за спортивными баталиями. Также на стадионе установлены информационные табло и мачты освещения.