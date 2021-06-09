РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Американское общество клинической онкологии опубликовало данные о положительном опыте применения препарата «Полиоксидоний» в терапии онкологических заболеваний, его производят в Подольске, сообщила пресс-служба компании «Петровакс Фарм».

Одно из самых авторитетных научных онкологических сообществ American Society of Clinical Oncology (ASCO) опубликовало данные российских исследователей о применении оригинального лекарственного препарата «Полиоксидоний» (Азоксимера бромид) подольской компании «Петровакс Фарм» в терапии онкологических заболеваний. Результаты ретроспективного исследования разместили на сайте общества в рамках ежегодной международной конференции, которая проходила в online-формате с 4 по 8 июня.

В ходе исследования проанализировали данные 1 391 пациента с меланомой и 243 пациентов с саркомами мягких тканей, проходивших лечение в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге. В группе наблюдаемых 42 пациента с меланомой и 25 пациентов с саркомами мягких тканей в дополнение к стандартной терапии получали Азоксимера бромид (АБ).

Врачи пришли к заключению, что добавление АБ к стандартной терапии является независимым благоприятным фактором, который положительно влияет на прогноз заболевания.

«В двух публикациях группы врачей-исследователей из Санкт-Петербурга описаны случаи благоприятного влияния АБ в различных методах терапии сарком мягких тканей и меланомы у пациентов. Можно отметить длительный положительный опыт применения препарата в качестве адъюванта и иммуномодулятора в клинической практике. Эти публикации – первый случай, когда опыт работы с АБ в онкологии был представлен на ASCO», – сказал д.м.н., медицинский директор Niche science & technology Ltd Айад Абдул-Ахад из Великобритании.

«Исследование в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова показало, что у пациентов, получавших АБ в качестве сопутствующей терапии, результаты лечения были лучше, чем у пациентов, не принимавших этот препарат. Результаты подтверждают ранее полученные доклинические данные о возможной позитивной роли АБ в терапии онкологических больных. Однако требуют подтверждения в проспективных исследованиях, которые планируют провести», – отметил врач-онколог, к.м.н., старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Новик.

«Полиоксидоний» является оригинальной разработкой «Петровакс Фарм». Изучение АБ в онкологии является частью стратегической программы компании по исследованию препарата в терапии социально значимых заболеваний.