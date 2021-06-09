РИАМО - 9 июн. Путешествия по Подмосковью вызывают неподдельный интерес со стороны жителей других регионов России и даже заграницы. В помощь туристам Региональное информационное агентство Московской области запустило мультимедийный проект «Путь-дорога», который позволяет не только познакомиться с достопримечательностями региона, но и детально спланировать свою поездку. О развитии проекта, который уже получил признание профессионалов, в эфире «Радио 1» рассказала его руководитель, заместитель главного редактора РИАМО Елена Богдашкина.

Высокая планка

В конце мая Елена Богдашкина получила специальный приз Союза журналистов России, который вручался в рамках первой премии губернатора Московской области «Медиана» в сферах средств массовой информации, интернет-блогов и социальных сетей. Профессиональное сообщество высоко оценило туристический проект агентства «Путь-дорога».

«В нашем информагентстве мы очень давно хотели создать подобный проект – туристический, потому что туризм в Подмосковье – это перспективная история. Сейчас, после года пандемии, это особенно востребовано, потому что зарубежные страны недоступны», - рассказала Богдашкина.

Проект «Путь-дорога» был запущен в 2019 году с целью объединить настоящих путешественников, которые любят Московскую область, и предоставить им удобные ресурсы и сервисы.

Для интересных мест региона на сайте проекта подобрана вся необходимая информация: как туда лучше добраться, сколько времени это займет, что можно посмотреть поблизости. По каждому объекту есть отдельные карточки - их количество уже достигло 1,5 тыс. и с каждым днем увеличивается.

«Главной фишкой нашего сервиса являются маршруты. Это именно сервисный продукт - чтобы составить маршрут от одной точки до другой или по нескольким точкам, благодаря чему человек сможет составить маленькое путешествие по Подмосковью», - пояснила Богдашкина.

По ее словам, для создателей проекта «Путь-дорога» было очень важно получить признание коллег.

«Конечно, мы создаем продукты для наших пользователей, но то, что продукт был оценен именно коллегами, говорит о том, что мы взяли высокую планку», — отметила Богдашкина.

Она добавила, что над «Путь-дорогой» работает большая сплоченная команда профессионалов - обозреватели, редакторы, фотографы.

Уникальные подборки

В эфире радиостанции Богдашкина рассказала, что с момента запуска проекта «Путь-дорога» была проделана колоссальная работа по сбору информации о туристическом Подмосковье.

«Когда мы только начали наполнять проект, искать эти объекты, составлять списки, то мы обнаружили, что фотографий некоторых объектов просто нет. Сейчас у нас есть действительно уникальные списки мест, которые никто не фотографировал. Начинали с крупных объектов, крупных городов, основных достопримечательностей и сейчас уже углубляемся в каждый город, окрестности», - отметила руководитель проекта.

После сбора сведений о достопримечательностях команда проекта начала составлять туристические маршруты - автомобильные, велосипедные, пешие, а также маршруты на общественном транспорте.

«При этом мы не просто смотрим по карте - члены команды проекта сами едут по этим маршрутам, чтобы на себе прочувствовать, чтобы понять, где удобнее остановиться, сколько это займет. Каждый маршрут опробован. Идет работа с историческими сообществами на местах, вся информация проверяется», - подчеркнула Богдашкина.

Также для пользователей создали спецпроекты по зимним путешествиям, праздничным маршрутам и другие тематические подборки.

«Все очень удобно, маршруты готовы. Хотите – можете перекинуть себе этот маршрут в «Яндекс.Карты», «Google.Карты». Ваш маршрут готов и вперед», - рассказала Богдашкина, добавив, что пользователи сайта скоро смогут составлять и свои собственные маршруты.

Сейчас наибольшей популярностью среди пользователей сайта пользуются мини-путешествия на 1-2 дня. При этом интерес к поездкам по Московской области проявляют не только россияне.

«В конце 2020 года, который стал переломным из-за пандемии, интерес к проекту резко вырос. Особенно это стало заметно уже на новогодних праздниках: у людей появилось свободное время, и они заинтересовались путешествиями. Я смотрела по результатам предыдущего года - из других регионов очень активно интересуются путешествиями по Подмосковью - и близлежащих регионов, и дальних. И, что самое интересное, нами интересуется заграница», - отметила Богдашкина.

Планы на будущее

«Путь-дорога» - молодой, но амбициозный проект. По словам его руководителя, в ближайшем будущем планируется множество нововведений.

«Этот проект информационно-сервисный. Мы хотим сделать упор на сервисную составляющую. Мы будем этот момент дорабатывать, совершенствовать в зависимости от запросов наших пользователей. Для нас важно, чтобы нашим проектом пользовались на практике», - сказала Богдашкина.

По ее словам, рассматривается вопрос о запуске мобильного приложения «Путь-дорога» в формате удобного карманного путеводителя по Подмосковью. Проект будет развиваться и в других направлениях.

«У нас есть подкасты. Это вообще отдельная заслуга нашей команды, потому что аудиоформаты сейчас выходят вперед. Это очень удобно, потому что можешь включить подкаст в наушнике, в мобильном, в автомобиле, пока едешь куда-нибудь на работу - и ты уже путешествуешь», - отметила Богдашкина.

Ведущие подкаста «Путь-дорога» живо и увлекательно рассказывают о собственном посещении интересных подмосковных мест. Они делятся со слушателями не только историческими фактами, но и наблюдениями любознательных туристов.

«Кроме того, мы будем запускать социальные сети «Путь-дороги». Возможность у нас появилась только недавно, и мы сейчас активно к этому готовимся. Вот буквально с недели на неделю планируем их запускать», - добавила руководитель проекта.

Также создатели «Путь-дороги» поддерживают связь с читателями, учитывают их пожелания.

«Кстати, у нас на сайте есть возможность предложить свой маршрут - зарегистрироваться и отправить его описание, фотографии. Мы берем на модерацию, проверяем, что это за место такое. Мы берем время на обработку и проверку информации и публикуем этот объект или маршрут у нас на сайте», - рассказала Богдашкина.

По ее словам, недавно «Путь-дорога» начала организовывать мини-путешествия по Московской области для travel-блогеров и журналистов. Цель таких туров - делать туризм в регионе еще более популярным.

«Видно, что проект потихоньку узнают. Я вижу, что на сайт проекта заходят по прямому адресу. Нашей целью было создать клуб энтузиастов-путешественников. Я вижу, что идет рост постоянных пользователей, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом», - заключила Богдашкина.

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