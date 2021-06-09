РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июн. В городском округе Мытищи продолжается строительство детского сада на 290 мест в микрорайоне №16, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящий момент на объекте ведутся работы начального этапа - устройство котлована и монтаж наружных инженерных сетей», - сказал министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Согласно проектной документации, внутреннее пространство объекта дошкольного образования будет разделено на функциональные зоны для комфортной и безопасной эксплуатации. В новом здании будут предусмотрены групповые ячейки, административные помещения, блоки помещений для кружковых занятий, бассейн, залы для музыкальных и спортивных занятий, пищеблок, медицинский пункт.

Общая площадь трехэтажного здания детского сада составит более 6 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории установят теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, создадут места для отдыха, пешеходные дорожки.

При входе в здание запроектирована площадка с навесом для хранения колясок и санок. При благоустройстве планируется установка малых архитектурных форм и озеленение территории с посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов и устройством цветников. Завершить строительство планируется до конца 2022 года.