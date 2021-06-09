РИАМО - 9 июн. В столице произошел всплеск коронавирусной инфекции, который объясняется халатным отношением горожан к использованию масок и перчаток, сообщает РИА Новости.

Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Ранее в столице зафиксировали 4 124 случая заболевания. Это максимум с 16 января.

«Этот рост сиюминутный, временный. Люди расслабились и фактически перестали пользоваться масками. В метро фактически никто (их не носит - ред.)», — сказал Жемчугов.

Он отметил, что в городе еще остались жители, которые не имеют антител.

«Они и заболевают. Главное сейчас - не допустить, чтобы больше стало погибающих, потому что сократились койки. Надо, чтобы всем всего хватало: упорядочить систему госпитализации и лечения, оно должно быть точным и прицельным», — отметил Жемчугов.

В Москве усилят контроль за ношением средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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