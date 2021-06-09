РИАМО - 9 июн. Популяция сайгаков с 2015 года выросла с 3,5 тыс до 10 тыс в заповеднике «Черные земли» в Республике Калмыкия, сообщает пресс-служба Московского зоопарка.

В мае 2021 года из Калмыкии вернулась третья экспедиция Московского зоопарка. Вместе с сотрудниками заповедника они искали сайгаков, погибших естественной смертью, и выявляли болезни. Они собрали билогический материал и направили его в лаборатории. Результаты исследований позволят определить наличие у них инфекционных заболеваний, паразитов и других проблем и в перспективе быть готовыми к решению этих задач.

Экспедиция регулярно проводится в рамках природоохранной программы «Исследование эпизоотической ситуации и паразитарных заболеваний в популяции сайгаков Северо-Западного Прикаспия в государственном природном биосферном заповеднике «Черные земли».

Сайгак — древнейший представитель мамонтовой фауны. В середине XX века на территории Калмыкии их насчитывали более 500 тыс. голов. Когда количество сайгаков в 1990 году сократилось до 160 тыс., решено было открыть заповедник. Но к 2015 году браконьеры сократили поголовье редких животных в этой местности до 3,5 тыс.

Браконьеров интересовали рога самцов, что оставило популяцию практически без возможности продолжать род. Доля половозрелых самцов составляла менее 1%.

Сотрудники заповедника «Черные земли» смогли не только уберечь древних копытных от вымирания, но и увеличить их численность к 2021 году.

Сайгаки время от времени также становятся жертвой эпидемий. Например, в 2015 году в Казахстане от пастереллеза погибли около 120 тыс. сайгаков.

В 2002 году Международный союз охраны природы (МСОП) отнес сайгаков к категории «CR», то есть «находящийся в критическом состоянии».