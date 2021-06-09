РИАМО - 9 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к ресторанам и городским заведениям общепита с просьбой не забывать о соблюдении мер против Covid-19, также он напомнил о вакцинации, сообщает РИА Новости.

Градоначальник напомнил о важности мер безопасности во время встречи с рестораторами. Он отметил, что сейчас пациентами с коронавирусом занято около 10 тыс. коек.

«Прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию», — сказал Собянин.

В Москве собираются усилить контроль за ношением средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте из-за ухудшения ситуации с Covid-19. Ранее в столице зафиксировали 4124 случая заболевания. Это самый большой прирост с 16 января.

Ранее мэр заявил, что в городе в ближайшее время откроются дополнительные больницы для приема пациентов с коронавирусом. Он также заявил, что ситуация с Covid-19 в Москве продолжает оставаться сложной.

Всего на текущий момент в Москве выявлено 1 209 214 случаев заболевания Covid-19.

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