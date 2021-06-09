РИАМО - 9 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе не планируют вводить локдаун, несмотря на распространение коронавируса, сообщает РИА Новости.

Число новых выявленных за сутки случаев болезни в Москве 9 июня стало наибольшим с 16 января и достигло 4124 случаев.

«Тем не менее, мы никаких локдаунов не собираемся вводить», — сказал мэр.

Собянин считает, что сейчас власти могут справиться с ростом заболеваемости без закрытия города. В ближайшее время, по его словам, откроют несколько больниц.

Также мэр призвал предпринимателей в сфере питания и товаров тщательнее соблюдать санитарные нормы.

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