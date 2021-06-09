РИАМО - 9 июн. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе в ближайшее время откроются дополнительные больницы для приема пациентов с коронавирусом, передает РИА Новости.

По его словам, ситуация с Covid-19 в Москве продолжает оставаться сложной.

«Мы видим день ото дня новый всплеск заболевания. Расширяется количество больничных коек, которые задействованы. <…> В ближайшие дни мы открываем еще несколько больниц», – сказал Собянин в ходе встречи с рестораторами.

Ранее начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков сообщил, что в Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах и транспорте из-за ухудшения эпидситуации.

В Москве за прошедшие сутки подтвердили 4124 новых случая коронавируса. За сутки вылечились 2311 пациентов, умерли 58 граждан. Всего в городе выявлено 1 209 214 случаев заболевания Covid-19.

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