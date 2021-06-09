Приписки неоказанных услуг в поликлиниках и даже прикрепление без согласия пациента — это то, с чем сталкиваются россияне в системе здравоохранения. Иногда для того, чтобы разрешить ситуацию, приходится месяцами разбираться и фактически оставаться без какой-либо медицинской помощи. Обозреватель РИАМО узнала у экспертов, действительно ли поликлиники наживаются на пациентах или такие случаи могут быть технической ошибкой.

Прикрепили без согласия

Алексей Оводов

Отказ поликлиники в прикреплении далеко не редкость, но бывают случаи, когда граждан неправомерно прикрепляют к сторонним лечебным учреждениям. Так, одна из жительниц подмосковного города Пушкино пенсионерка Нина Викторовна столкнулась с подобной ситуацией, когда поменяла место жительства.

В марте прошлого года, переехав из Пушкина в Зеленоград, она обратилась в страховую компанию для смены подмосковного полиса ОМС на московский. Женщина уже собиралась прикрепляться к поликлинике по новому месту жительства, но началась пандемия коронавируса.

Через некоторое время пенсионерка решила прикрепиться к поликлинике через «Госуслуги».

«И когда я стала прикрепляться на портале «Госуслуги», мне было отказано в связи с тем, что я уже прикреплена к поликлинике 109», — рассказала она РИАМО.

К слову, городская поликлиника № 109 находится на другом конце Москвы — в Печатниках.

Со своей проблемой Нина Викторовна обратилась в Департамент здравоохранения Москвы. Она написала жалобу, что ее неправомерно прикрепили к какой-то неизвестной поликлинике. Ведомство, в свою очередь, отправило запрос в страховую компанию ООО «СМК РЕСО-МЕД», выдавшую ей ОМС.

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Ошибка или подлог?

сайт мэра Москвы

Мнения опрошенных специалистов на этот счет разнятся. Одни считают, что в таких случаях не исключена техническая ошибка, другие же уверены, что был совершен подлог.

По словам эксперта в сфере страхования Константина Корнюшина, численность застрахованных лиц, в том числе неработающих, определяется на основе данных персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования. Ежегодно поликлиники подают списки прикрепленных к ним граждан в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), а также периодически выставляют счета в страховые компании для получения компенсаций за лечение граждан.

«В процессе перезакрепления поликлиники самостоятельно на своем уровне обмениваются информацией о гражданине <…> Если гражданин не выполнил прикрепление самостоятельно, он мог попасть в списки, которые подавались поликлиникой, где он обслуживался ранее», — сказал он РИАМО.

Эксперт считает, что это мог быть как технический сбой при подаче списков, так и сбой из-за отсутствия заявления на прикрепление по новому месту жительства. Ошибка могла привести к тому, что после смены адреса постоянной регистрации после окончания отчетного периода при обмене данными о застрахованных и приписанных к поликлиникам жителях Московской области и Москвы было совершено некорректное распределение граждан.

В свою очередь, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, к.ю.н. Оксана Васильева считает, что в данной ситуации большую роль играет подушенное финансирование поликлиник. Дело в том, что определенная сумма идет в счет этого медучреждения независимо от того, обращается пациент за помощью в эту поликлинику или нет.

Ответственность в выявленной ситуации несет главный врач поликлиники, считает эксперт.

«Министерство здравоохранения должно контролировать деятельность поликлиник. Поверять, надлежащим ли образом врачи выполняют свою работу, а также контролировать деятельность главного врача», — сообщила Васильева РИАМО.

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Нарушение права на выбор поликлиники

В итоге страховая «РЕСО-МЕД» выполнила проверку по жалобе Нины Викторовны и выявила нарушение права на выбор медицинской организации (документ имеется в распоряжении РИАМО). Поликлиника № 109 просто не смогла предоставить заявление пациентки о выборе этой медорганизации. Хотя женщину уверяли, что оно у них есть.

В страховой заверили, что по данному факту будут применены финансовые санкции.

В настоящее время неправомерно прикрепление аннулировано. Теперь пациентка сможет выбрать поликлинику самостоятельно.

В Департаменте здравоохранения города Москвы сообщили РИАМО, что случаи неправильного прикрепления к городской поликлинике не являются системными и встречаются крайне редко.

«Каждый случай решается в индивидуальном порядке сразу после обнаружения», — отметили в ведомстве.

В департаменте также заявили о готовности провести дополнительную служебную проверку.

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Приписки и подложные записи

Как выяснилось, ситуации с «мертвыми душами», когда пациентов без их согласия прикрепляют к поликлиникам, довольно распространены. Так, в Сети можно найти большое количество подобных жалоб. Например, на сайте pravoved.ru мужчина рассказал, что обслуживался в одной и той же поликлинике 20 лет. При попытке записаться к врачу узнал, что прикреплен к совершенно другому медучреждению.

Но и это не единственное, с чем сталкиваются пациенты. В прошлом году Следственный комитет выявил более двух тысяч случаев фальшивых прививок детей в Москве, пишет РБК. В результате проверки специалисты обнаружили медкарты с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации. При этом сами дети остались без прививок. Общий материальный ущерб оценили в 532,4 тысячи рублей.

Москвичи также нередко сталкиваются с приписками медицинских услуг, которых им не оказывали. Так, люди массово стали жаловаться на приписки после начала вакцинации от коронавируса. Россияне стали заходить на сайт госуслуг и заодно заказывать выписку о своих обращениях в медучреждения по ОМС. И в очередной раз выяснилось, что приписывают неоказанные услуги часто, но понемногу. По данным портала ОСН, чаще всего приписывают дополнительные услуги стоматологические клиники.