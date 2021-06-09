РИАМО - 9 июн. Госдума РФ ужесточила уголовное наказание за неоднократное пьяное вождение автомобиля, законопроект приняли в третьем чтении, сообщает Газета.ru.

Теперь лишение свободы увеличивается с 2 до 3 лет, при этом виновнику нужно будет заплатить штраф в размере 300-500 тыс. рублей вместо прежних 200-300 тыс. рублей.

Таким образом, изменения коснутся статьи 264-1 УК РФ. Еще пьяному за езду на автомобиле могут назначить исправительные работы до 2 лет и принудительные работы сроком до 3 лет.

Также водитель потеряет право вождения автомобилем на срок до 6 лет.

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