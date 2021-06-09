РИАМО - 9 июн. Строительство нового учебного комплекса на 620 мест в районе Чертаново Южное в столице планируют завершить во втором квартале следующего года, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Данный комплекс войдет в состав ЖК «Зеленая Вертикаль», после ввода здания в эксплуатацию его передадут на баланс столицы.

Новый учебный комплекс будет расположен по адресу: Варшавское шоссе, вл. 170Е/1.

Строители уже завершили работы по разработке котлована и устройству свайного основания. Также на площадке производятся армирование и бетонирование фундаментной плиты, устройство вертикальных конструкций технического подполья.

Закончить работы планируется во втором квартале 2022 года.

В учебном комплексе будет школьный блок на 550 мест и детский сад на 70 малышей. Входы в здание для детей разных возрастов будут разделены.

В здании оборудуют кабинеты по естественным наукам с лаборантскими, для изучения иностранных языков и спортивный зал.

Еще в учебном комплексе создадут кабинет основ и принципов программирования, робокласс, IT-полигон, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс и многое другое.

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