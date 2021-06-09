РИАМО - 9 июн. В столичном районе Бибирево полицейскими задержан 43-летний ранее судимый москвич, его подозревают в покушении на сбыт 58 г гашиша в свертках, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

По предварительной информации, задержанный собирался продать наркотики через «закладки».

В ходе обследования квартиры задержанного на улице Корнейчука обнаружено и изъято 57 свертков с веществом неизвестного происхождения, а также электронные весы, фрагмент фольгированной бумаги и предметы с остатками вещества. Согласно результатам исследования, изъятый материал является наркотиком – гашишем, общей массой около 58 г.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт в крупном размере). Мужчина заключен под стражу, ему грозит до 20 лет тюрьмы.