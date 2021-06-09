РИАМО - 9 июн. В Москве усилят контроль за ношением средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте из-за ухудшения эпидситуации, сообщил журналистам начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

«Эпидемиологическая обстановка в Москве ухудшается, количество заболевших растет. В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах», – сказал Данчиков.

Он добавил, что особое внимание за соблюдением гражданами масочно-перчаточного режима будет уделено в общественном транспорте, метрополитене, а также в торговых и развлекательных центрах города.

В Москве за прошедшие сутки подтвердили 4124 новых случая коронавируса. За сутки вылечились 2311 пациентов, умерли 58 граждан с подтвержденными пневмонией и коронавирусом.

Всего в городе выявлено 1 209 214 случаев заболевания Covid-19. За пандемию в столице выздоровели 1 082 243 человека, умерли 20 648 человек.

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