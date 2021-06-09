РИАМО - 9 июн. 23 участника преступного сообщества признаны виновными в мошенничестве в отношении россиян. Приговоры в зависимости от роли каждого им вынес Бабушкинский районный суд Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Злоумышленники размещали в Сети объявления о продаже продуктов питания и автомобильных шин по заниженной цене. Они просили внести предоплату в среднем около 100 тыс. рублей и переставали выходить на связь.

Подозреваемых задержали в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Пензенской, Мурманской и Калужской областях.

Уголовные дела возбуждены по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

От деятельности мошенников пострадали 234 юридических и физических лица в стране. Общая сумма ущерба превысила 51 млн рублей.

Суд приговорил организаторов группы к 11 и 12 годам колонии строгого режима. Восьмерых членов ОПГ приговорили к срокам от 5 до 6 лет в колонии общего режима. Еще 13 человек приговорили к 5 и 6 годам условно.