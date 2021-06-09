РИАМО - 9 июн. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил ученых и исследователей с Днем наукоградов Подмосковья и пожелал им успехов и свершений.

«В этом году мы впервые отмечаем День наукоградов. Символично, что праздник появился в Год науки и технологий. Наука сегодня – это ресурс развития, процветания страны, и мы гордимся, что Подмосковье стало местом сосредоточения наукоградов», – написал Брынцалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пожелал ученым и исследователям крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и свершений на благо Родины.

В марте этого года региональный парламент принял проект закона о праздновании 9 июня Дня наукоградов Московской области.

В РФ 13 городов имеют статус наукограда, при этом 8 из них располагаются на территории Подмосковья.

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