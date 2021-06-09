РИАМО - 9 июн. Госдума в заключительном чтении приняла закон, который ужесточает контроль за оборотом оружия в России, включая большую тщательность медосвидетельствования для получения разрешения на него, сообщает Федеральное агентство новостей.

Корректировки внесли в законы «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

В пояснительной записке говорится, что в законы добавили новое понятие «медицинские противопоказания к владению оружием», перечень которых правительство должно утвердить.

Медицинскую проверку по этому поводу теперь могут проводить только государственные медицинские организации.

Также лицам, которые не прошли медосвидетельствование, установлен запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия.

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