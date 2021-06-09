РИАМО - 9 июн. Записаться на обслуживание в отделения «Почты России» можно заранее, услуга доступна в 700 отделениях столичной и подмосковной почты посредством сайта компании или через мобильное приложение, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

В настоящее время услуга становится популярнее. В текущем году ей воспользовалось на 50% больше клиентов, чем в предыдущем.

«Современные почтовые услуги — это экономия времени. Можно подобрать удобную дату посещения, не беспокоясь об очередях. Мобильное приложение покажет ближайшие отделения, поможет построить маршрут до него. При пользовании сервисом клиент также увидит время, когда в отделении находится больше всего людей, что особенно важно в период эпидемиологической нестабильности», — сказал директор макрорегиона Москва «Почты России» Дмитрий Адушев.

Сервис действует в преимущественном количестве городов Подмосковья. Посредством него жители региона могут прийти к назначенному времени и без очереди получить услуги в 250 отделениях связи. В столице можно записаться заранее почти во все офисы почты.

За 4 месяца 2021 года клиенты из Подмосковья воспользовались услугой порядка 40 тыс. раз, а из столицы – свыше 55 тыс. раз. В основном клиенты записывались в отделение в январе. Сервис в отделениях Московского региона развивается с апреля прошлого года. Запись в отделение проводится не менее чем за час до запланированного визита. Клиента обслужат в отделении вне очереди.

В отделениях почты для клиентов, которые пользуются такой услугой, выделено одно или несколько операционных окон. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Для отмены или смены времени необходимо пользоваться сайтом почты или мобильным приложением. Отменить запись возможно также на сайте www.pochta.ru и в мобильном приложении.