РИАМО - 9 июн. За четыре месяца этого года на дорогах Подмосковья произошло свыше 330 аварий из-за превышения скорости, погибли более 40 человек, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО замначальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.
По его словам, в 2020 году более 1 тыс. ДТП произошли по причине превышения скорости. Это составило 23% от общего количества аварий с пострадавшими.
«В этих ДТП (из-за превышения скорости - ред.) погибли 193 человека и 1340 пострадали», - сказал Кузнецов.
По его словам, с 1 июня в Подмосковье проходит профмероприятие «Некуда спешить». Оно продлится до конца месяца и призвано повысить уровень информированности участников дорожного движения о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима.
Кузнецов отметил, что в прошлом году с помощью комплексов видеофиксации в Подмосковье выявили более 20 млн фактов превышения скорости.
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