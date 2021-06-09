РИАМО - 9 июн. За четыре месяца этого года на дорогах Подмосковья произошло свыше 330 аварий из-за превышения скорости, погибли более 40 человек, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО замначальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«За 4 месяца текущего года на автодорогах Московской области по причине превышения установленной скорости или несоответствия выбранной скорости дорожным условиям зарегистрировано 336 ДТП, в которых 43 человека погибли и 470 получили ранения», - сказал Кузнецов.

По его словам, в 2020 году более 1 тыс. ДТП произошли по причине превышения скорости. Это составило 23% от общего количества аварий с пострадавшими.

«В этих ДТП (из-за превышения скорости - ред.) погибли 193 человека и 1340 пострадали», - сказал Кузнецов.

По его словам, с 1 июня в Подмосковье проходит профмероприятие «Некуда спешить». Оно продлится до конца месяца и призвано повысить уровень информированности участников дорожного движения о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима.

Кузнецов отметил, что в прошлом году с помощью комплексов видеофиксации в Подмосковье выявили более 20 млн фактов превышения скорости.

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