РИАМО - 9 июн. Жителям столицы не рекомендуется прятаться под деревьями во время грозы, также нужно внимательно следить за детьми на улице и не отпускать их от себя, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В среду с 13:30 до 23:00 в Москве пройдет местами сильный дождь, прогнозируется гроза с порывами ветра до 17 м/с.

Находясь за рулем, москвичам рекомендуют снизить скорость, увеличить дистанцию между машинами, а также избегать внезапных маневров на дорогах.

Из-за ухудшения видимости во время дождя водителям нужно быть внимательнее. Также не рекомендуется парковать автомобиль вблизи деревьев.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, которые может повалить сильный ветер. Прятаться под деревьями во время грозы опасно для жизни, так как в них может ударить молния.

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