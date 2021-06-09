РИАМО - 9 июн. Чаще всего на территории Подмосковья угоняют отечественные марки автомобилей, в частности, модели Lada Priora, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО замначальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.
Он также добавил, в Подмосковье резко снизилось количество угонов автомобилей. Это произошло благодаря профилактической работе, эффективным действиям сотрудников полиции, а также размещению камер видеофиксации. Именно они способны определить не только угнанный автомобиль, но и помогают выявить преступника.
Ранее Кузнецов сообщил, что в 2021 году число ДТП в Подмосковье снизилось почти на 9% по сравнению с прошлым годом.
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