РИАМО - 9 июн. Столичным автолюбителям рекомендовали не парковать вблизи деревьев машины из-за грозы и сильного ветра, а пешеходам посоветовали не укрываться под деревьями от непогоды. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

До конца дня в мегаполисе прогнозируется дождь, местами сильный, в отдельных районах города ожидается гроза, ветер усилится порывами до 17 м/с.

В Московском регионе до утра 11 июня действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 15 м/с и грозы.

В ближайшие дни в столице будут идти дожди, которые могут сопровождаться грозами и градом.