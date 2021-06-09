РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июн. Школьникам Красногорска, посещающим летние дневные лагеря, напомнили о правилах безопасного поведения на дороге, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В рамках проведения социального раунда «Некуда Спешить», сотрудники Госавтоинспекции Красногорска провели профилактические мероприятия «Мы вместе в безопасное лето» с ребятами, посещающими пришкольные летние лагеря.

Цель занятий – закрепление знаний, умений и навыков безопасного поведения детей на улице и в общественном транспорте, которые они получили в процессе обучения в школе. Юным участникам дорожного движения разъяснили правила безопасного поведения вблизи проезжей части, рассказали о часто встречающихся опасных «дорожных ловушках».

В завершение занятий автоинспекторы подарили ребятам световозвращающие подвески.