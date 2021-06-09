РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июн. Девять активистов из деревни Бережки Подольска получили благодарственные письма за помощь в благоустройстве, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Бережках на минувших выходных прошел День деревни. Девять самых активных помощников в благоустройстве деревни были отмечены благодарственными письмами территориального отдела администрации Подольска «Лаговский». А старожилам деревни пожелали доброго здоровья и подарили на память подарки.

2,5 часа длилась концертная программа, подготовленная сотрудниками Сельского дома культуры «Надежда». Здесь выступали и взрослые, и детские солисты: Лиза Решетникова, Мелани Куакуа Буессо, Ярослав Цой, Вячеслав Костин, Галина Филиппова, Полина Завгородняя, Виктор Кубанский. Бурю аплодисментов вызвали выступления дуэта «Виктория», образцового коллектива «Детско-юношеский фольклорный ансамбль «Терем», вокальных коллективов «Веселая карусель» и «Нотки», хореографической группы «Давианс».