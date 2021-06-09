РИАМО - 9 июн. В 2021 году количество ДТП в Подмосковье снизилось почти на 9% по сравнению с прошлым годом, сообщил журналистам в пресс-центре РИАМО заместитель начальника полиции, начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.
По его словам, на сегодняшний день также зафиксировано снижение количества пострадавших в ДТП почти на 10%.
«В прошлом году было 2177 пострадавших. В этом году 1969. Это минус 208 человек - минус 9,6%», — добавил Кузнецов.
Он также уточнил, что по итогам мая на 4% возросло количество погибших на дорогах региона.
«В том году было 241 погибших, в этом году 251», — сказал Кузнецов.
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