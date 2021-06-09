РИАМО - 9 июн. В Московской области с 13:30 до 23:00 в среду прогнозируется дождь, местами сильный, в отдельных районах ожидается гроза, порывы ветра могут достигнуть 17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Жителям региона напомнили правила поведения при грозе. Так, от молнии нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями и высокими конструкциями из металла.

Жителям частных домов рекомендуют закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии следует держаться подальше от электроприборов и розеток.

Водителям советуют по возможности не выезжать на дорогу, автомобиль припарковать в гараже или на расстоянии от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Если непогода застала в дороге, то лучше всего переждать сильный дождь и грозу на обочине.

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