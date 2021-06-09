РИАМО - 9 июн. Уже 15 новостроек по программе реновации передали под заселение в Северном административном округе столицы. Это округ, где переселение ведется активнее всего, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Переселение в Северном округе началось в ноябре 2018 года. Сейчас под заселение передано 15 новостроек. Они располагаются в районах Бескудниковский, Войковский, Дмитровский, Западное Дегунино и Тимирязевский. В проектировании и строительстве на территории округа находятся 33 объекта в семи районах общей площадью 483,7 тыс. кв. метров», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, недавно началось переселение жителей в дом по адресу: Астрадамский пр-д, 9.

«К настоящему времени на севере Москвы завершили переезд или находятся в стадии переселения жители 24 домов. До 2024 года, в рамках первого этапа программы реновации, в САО запланировано начало переселения 19,8 тыс. человек из 88 домов», – отметил Левкин.

Всего на севере столицы в программу реновации входят 514 домов общей площадью квартир 1,7 млн кв. м, в которых живут около 109 тыс. человек.

По всей Москве в программу реновации включены 5175 домов и около миллиона их жителей.