РИАМО - 9 июн. Ни одного случая коронавируса за сутки не выявили в 18 городских округах Подмосковья, всего за это время в регионе зафиксировали 781 случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с Covid-19 в регионе.

Ни одного случая заболевания за сутки не было выявлено в Бронницах, во Власихе, в Волоколамском округе, Звездном городке, Кашире, Краснознаменске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Можайском округе, Молодежном, Протвине, Пущине, Рузском округе, Серебряных Прудах, Талдомском округе, Черноголовке и Электрогорске.

По 1 случаю Covid-19 зафиксировали в Истре, Лосино-Петровском, Озерах, Солнечногорске и во Фрязине, по 2 – в Дзержинском, Красноармейске, Химках и Электростали, по 3 – в Дубне, Зарайске, Серпухове и Шатуре.

По 4 новых случая коронавируса выявили в Воскресенске, Клину, Котельниках, Лыткарине, Реутове и Щелкове, 6 – в Егорьевске, 7 – в Жуковском, по 8 – в Домодедове, Одинцовском округе, Павловском Посаде, Ступине, по 9 – в Коломне, Орехово-Зуевском округе и Шаховской.

11 случаев коронавируса зафиксировано за сутки в Долгопрудном, 14 – в Ивантеевке, 20 – в Богородском округе, 25 – в Дмитровском округе, 27 – в Чехове, 34 – в Мытищах, по 35 – Королеве, Красногорске и Раменском округе, 36 – в Пушкине, 43 – в Наро-Фоминском округе, 59 – в Балашихе, 60 – в Сергиево-Посадском округе.

Лидерами по числу выявленных случаев Covid-19 за сутки стали Люберцы – 149 случаев, Ленинский округ – 73 новых случая.

С начала пандемии в Московской области выявлен 278 141 случай заболевания. За пандемию скончались 6232 человека, выздоровел 229 201 пациент.

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