РИАМО - 9 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области выписали 4697 предписаний на устранение нарушений чистоты, порядка и благоустройства в регионе с начала года. Все выявленные нарушения устранены, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Наиболее активно с начала года сработали административные комиссии городских округов Солнечногорск (402), Серпухов (211), Красногорск (207), Воскресенск (203), Химки (176), Раменский (164), Люберцы (151)» , - сказал руководитель Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов.

По его словам, в Одинцовском округе устранено 144 нарушения, 140 - в Долгопрудном, 138 - в Орехово-Зуевском округе, 119 - в Королеве, 118 - в Шатуре, 115 - в Котельниках, 107 - в Сергиево-Посадском округе, 105 - в Клину, 97 - в Богородском округе, 94 - в Протвине, 92 - в Егорьевске.

С начала 2018 года в муниципалитетах Подмосковья работают административные комиссии для выявления и пресечения нарушений чистоты, порядка и благоустройства, совершаемых физическими лицами, а также гаражно-строительными кооперативами и садоводческими товариществами.

Более 900 нарушений чистоты ликвидировали в Подмосковье с помощью видеокамер>>