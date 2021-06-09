РИАМО - 9 июн. Врачи Московской области вылечили от коронавируса еще 849 человек, в регионе с начала пандемии выздоровел после инфекции 229 201 пациент, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего в Подмосковье зафиксирован 278 141 случай заболевания, скончались 6232 человека, у которых был положительный результат теста на коронавирус.

Жителям Московской области рекомендуют при появлении любых симптомов простудных заболеваний вызывать врача на дом.

В регионе работает горячая линия по вопросам Covid-19 по единому номеру 122 и тематический сайт.

В области проводится кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Сделать бесплатную прививку можно в поликлиниках, выездных пунктах в общественных местах, в том числе в МФЦ и на территории СНТ.

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