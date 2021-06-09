РИАМО - 9 июн. На VIII фотоконкурс «Планета Москва» поступило уже порядка 400 фотографий архитектуры столицы и ее развития. До окончания приема работ осталось чуть больше месяца, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«До 18 июля включительно оргкомитет конкурса «Планета Москва» продолжает прием заявок на участие. На сегодняшний день поступило около 400 фотографий в четырех номинациях. Уверен, что в финале мы увидим много профессиональных и интересных работ», – сказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Чтобы принять участие, нужно направить на электронную почту dgp.mos@yandex.ru не более трех работ в номинации. Они должны быть сделаны в Москве после 1 января 2020 года. В конкурсе есть четыре номинации: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Городской пейзаж», «Архитектура Москвы. Связь времен» и «Динамика мегаполиса».

Также в этом году участников продолжают возить в фототуры на стройки столицы. Прошло уже четыре тура. Фотографы посетили объект партнера конкурса ГК «Галс» – премиум-квартал жилого комплекса «Искра-Парк». Они увидели, как квартал продолжает благородный стиль архитектуры комплекса. Аккуратные газоны и клумбы, удобные современные скамейки, эргономичные зоны отдыха превращают внутренний двор квартала в уютный парк.

«Ранее состоялись туры участников фотоконкурса на территории и крыши: ЖК «Зиларт», «Сады Пекина» и дом, построенный по программе реновации на улице Константина Федина», – добавил Левкин.

Конкурс «Планета Москва» проводят для привлечения внимания к уникальным городским объектам, чтобы увидеть новый ракурс на динамично меняющуюся городскую среду.

Ранее на Петербургском международном форуме мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица – не самый быстрорастущий город России, но власти стараются создать максимально комфортную городскую среду.

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