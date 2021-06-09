РИАМО - 9 июн. Во время мероприятия «Безопасная мобильность» в Подмосковье выявили 11 случаев ДТП с детьми на велосипедах и самокатах, сообщил журналистам на пресс-конференции в РИАМО замначальника полиции - начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов.

«С 26 апреля по 30 мая на автомобильных дорогах Московской области зарегистрировано 11 ДТП с участием несовершеннолетних водителей», - сказал Кузнецов.

По его словам, ДТП произошли с участием детей на самокатах, роликах, скейтбордах, электросамокатах и велосипедах. 11 детей получили травмы разной степени тяжести.

Он уточнил, что аварии произошли в Дмитрове, Видном, Сергиевом Посаде, Павловском Посаде, Щелкове, Лобне, Орехово-Зуеве, Одинцове, Истре и Протвине.

Кузнецов добавил, что главная цель мероприятия «Безопасная мобильность» - это профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма с участием несовершеннолетних водителей мопедов, велосипедов и современных средств передвижения.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил направить в правительство страны предложения о регламентации правил вождения электрических самокатов.