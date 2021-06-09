РИАМО - 9 июн. На территории Подмосковья за минувшие сутки зарегистрировали 781 случай заболевания коронавирусом, общее число случаев Covid-19 в регионе достигло 278 141, сообщает оперштаб области по ситуации с коронавирусом.

За пандемию в Подмосковье скончались 6232 человека, из них 7 – за прошедшие сутки.

В Подмосковье для жителей работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, а также сайт covid.mz.mosreg.ru. В общественных местах региона сохраняется требование об использовании защитной маски.

Ранее в Подмосковье сняли Covid-ограничения по заполняемости залов культурных учреждений, теперь залы можно заполнять на 100%.

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