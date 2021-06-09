РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июн. Информация о поимке бурого медведя на кладбище в деревне Юдино подмосковных Мытищ, которая была дана ранее, является неверной, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Видео с медведем на кладбище, предоставленное в окружные ведомства, было снято не в Мытищах.

В городском округе продолжаются поиски животного. По поручению главы Мытищ Виктора Азарова все оперативные службы муниципалитета приведены в боевую готовность для отлова медведя.

Мытищинцев предупреждают о возможной опасности.