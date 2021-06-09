РИАМО - 9 июн. С начала 2021 года в Москве произошло 959 аварий с грузовиками, из которых 195 – с пострадавшими. В среднем по дорогам столицы ежедневно передвигается около 49 тыс. транзитных грузовиков, сообщили РИАМО в пресс-службе Центра организации дорожного движения правительства столицы.

С 1 июля на МКАД введут новый пропускной режим. Грузовикам от 3,5 т для движения в пределах МКАД нужно оформлять пропуска. Для получения пропуска указывается маршрут, и, если конечная точка расположена не в Москве, то в выдаче пропуска откажут.

Пропуска будут делиться на дневные и ночные. По МКАД будет ограничен проезд транзитных грузовиков — его переведут на ЦКАД и бесплатные трассы А-107 и А-108.

В ЦОДД отметили, что в среднем по дорогам столицы передвигается порядка 49 тыс. транзитных грузовиков в сутки. При этом 51% транзита составляют грузовики 3,5-12 т. Более четверти грузовиков – свыше 12 т.

Прогнозируется, что после ввода ограничений для транспорта массой 3,5-12 т число транзитных грузовиков сократится вдвое.