РИАМО (МЫТИЩИ) - 9 июн. Медведя не фиксировали на территории национального парка Москвы и Подмосковья «Лосиный остров» в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба нацпарка.

Ранее в Мытищах в районе пансионата «Клязьминское водохранилище» был замечен бурый медведь. Мытищинцев предупреждают о возможной опасности. Жителей убедительно просят воздержаться от прогулок на данной территории.

«Наши сотрудники медведя на фиксировали», - говорится в сообщении.

Откуда сбежал медведь, пока не известно, обстоятельства выясняются.

По поручению главы Мытищ Виктора Азарова все оперативные службы муниципалитета приведены в боевую готовность для отлова животного.