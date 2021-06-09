РИАМО - 9 июн. В доме правительства Московской области в торжественной обстановке 31 подмосковному врачу вручили сертификаты на жилье по программе «Социальная ипотека», передает корреспондент РИАМО.

«На сегодняшний день порядка 2 тыс. человек уже получили субсидии. Из них тысяча – это врачи из Московской области. Мы всегда с уважением относились к этой профессии. Последний год показал, что без них (медиков - ред.) жить нельзя», – сказал первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников.

День медицинского работника в России отмечают 20 июня. Со словами благодарности к присутствующим врачам обратилась заместитель министра здравоохранения региона Нина Свешникова.

«Вдвойне приятно встретиться с вами (врачами - ред.) в канун профессионального праздника. Сегодняшнее вручение сертификатов можно воспринять как благодарность и награду за вашу работу», – сказала она.

Замминистра подчеркнула, что одним из приоритетов Минздрава области является создание комфортных условий для работы и жизни своих сотрудников.

Программа «Социальная ипотека» появилась по инициативе губернатора Московской области в 2016 году. Она позволяет улучшить жилищные условия врачам, учителям, молодым ученым, уникальным специалистам и тренерам, работающим в Подмосковье.

По правилам программы, стоимость квартиры полностью оплачивается за счет бюджетных средств Московской области, а заемщик платит только проценты по кредиту.

Социальная ипотека в Подмосковье: кому положена и как ее получить>>