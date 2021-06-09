РИАМО - 9 июн. В доме правительства Московской области в торжественной обстановке 31 подмосковному врачу вручили сертификаты на жилье по программе «Социальная ипотека», передает корреспондент РИАМО.
День медицинского работника в России отмечают 20 июня. Со словами благодарности к присутствующим врачам обратилась заместитель министра здравоохранения региона Нина Свешникова.
«Вдвойне приятно встретиться с вами (врачами - ред.) в канун профессионального праздника. Сегодняшнее вручение сертификатов можно воспринять как благодарность и награду за вашу работу», – сказала она.
Замминистра подчеркнула, что одним из приоритетов Минздрава области является создание комфортных условий для работы и жизни своих сотрудников.
Программа «Социальная ипотека» появилась по инициативе губернатора Московской области в 2016 году. Она позволяет улучшить жилищные условия врачам, учителям, молодым ученым, уникальным специалистам и тренерам, работающим в Подмосковье.
По правилам программы, стоимость квартиры полностью оплачивается за счет бюджетных средств Московской области, а заемщик платит только проценты по кредиту.
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