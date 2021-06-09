РИАМО - 9 июн. Участники X Московского урбанистического форума обсудят трансформацию городов, вызванную различными факторами, в том числе пандемией коронавируса. Данный вопрос будет одной из главных тем мероприятия, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Урбанфорум состоится в концертном зале и парке «Зарядье», он пройдет с 1 по 4 июля. В мероприятии примут участие российские и зарубежные специалисты.

На форуме планируется обсудить опыт мегаполисов, которые годами удерживают лидерство среди конкурентов в мире, а еще тех городов, которые набирают известность благодаря уникальным особенностям.

Деловую программу запланировано провести с 1 по 2 июля. В первый день заявлена тема: «Города-суперзвезды. Уроки трансформации». В рамках него рассмотрят глобальные вызовы, стоящие перед мегаполисами. Еще будет проведено исследование концепции звездности, освещение успешных проектов и кейсов трансформаций в различных городах мира, которые произошли за последние 10 лет.

Тема второго дня - «Новые перспективы. Взгляд в будущее». На деловой программе специалисты покажут передовые городские проекты будущего, обсудят новые вызовы, развитие сотрудничества и диалога мегаполисов для определения будущего городов.

Кроме того, в рамках урбанфорума проведут второй международный конгресс Urban Health. На нем эксперты будут обсуждать актуальные вопросы городского здравоохранения.

Московский урбанфорум проводят с 2011 года. Мероприятие дает возможность специалистам в области градостроительства, архитектуры и урбанистики обменяться опытом и получить новые знания. В 2020 году форум не проводили из-за пандемии коронавируса.