РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июн. Жители подмосковных Люберец могут выполнить нормативы ГТО по 7 июля на фестивале «Папа, мама, я – ГТОшная семья!», сообщил Центр тестирования ГТО округа.

С 7 июня по 7 июля по четвергам и субботам любая семья, проживающая в городском округе, может принять участие в выполнении норм ГТО. Фестиваль «Папа, мама, я – ГТОшная семья!» проходит на стадионе «Балятино» в поселке Октябрьский.

На фестивале можно выполнить нормативы по нескольким видам: бег на 30 м, прыжок в длину с места, метание спортивного снаряда, подтягивание и отжимание.