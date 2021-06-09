РИАМО - 9 июн. С начала текущего года в Московской области 769 детей-сирот устроили в замещающие семьи, в регионе работают школы приемных родителей, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Как уточнила зампред правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина, всего в Подмосковье насчитывается более 4 тыс. приемных семей, 70 из них было создано в 2021 году.

«В регионе ведется активная работа по созданию новых приемных семей – в Подмосковье им оказывают материальную и консультационную поддержку. Так, будущие приемные родители могут обратиться за помощью и консультацией к психологам, юристам и медикам, которые работают в школах приемных родителей», – сказала Каклюгина.

Она подчеркнула, что будущие приемные родители получают консультации у специалистов на бесплатной основе.

По ее словам, в регионе открыта 71 школа приемных родителей. С начала этого года обучение в них прошли 994 потенциальных усыновителя.

Всего в регионе проживают более 23 тыс. детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, из них свыше 15,3 тыс. находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Еще около 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.