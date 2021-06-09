РИАМО - 9 июн. Работа на пляже – это плохая практика с точки зрения сохранности ноутбука, так можно сломать свое устройство, сказал эксперт и директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

«К сожалению, мобильность работы во время пандемии коронавирусной инфекции многих приучила брать ноутбук с собой везде, и пляж – не исключение. Это очень плохая практика. Грязь и песок легко могут попасть в крупные вентиляционные отверстия ноутбука. В таком случае вам придется разбирать корпус, чтобы все прочистить», – сказал Рябинин в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что если отказаться от чистки, грязь и песок могут поспособствовать перегреву ноутбука на прямых солнечных лучах, что станет причиной дорогого ремонта.

В случае попадания песка в устройство, по словам эксперта, рекомендуется не вытряхивать и не извлекать его с помощью зубочистки.

Рябинин отметил, что в момент такого процесса можно повредить электронику или забить песок еще глубже. Продувать ноутбук феном тоже не нужно. Отказаться стоит и от идеи прочистить устройство иголкой.

По совету эксперта, для чистки ноутбука понадобиться специальный баллон со сжатым воздухом. Его можно использовать только при соблюдении правил.

Так, устройство нужно держать под углом в 75 градусов и продувать ему клавиатуру. После ноутбук нужно ставить на правый и левый бок попеременно для того, чтобы выдуть из него максимум песчинок.

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