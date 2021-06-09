РИАМО - 9 июн. В текущем году 35 подъездов будут капитально отремонтированы в домах Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Ленинском городском округе продолжается капремонт подъездов по программе губернатора «Мой подъезд». В рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» ведется ремонт 20 подъездов в Видном.

«Еще 15 подъездов муниципальная управляющая компания сделает дополнительно по просьбам жителей. По нескольким объектам работы уже завершены. Остальные будут готовы к 1 августа», – пояснил глава округа Дмитрий Абаренов.

Частные управляющие компании муниципалитета также выполняют текущий ремонт подъездов в тех домах, которые находятся на их обслуживании.

За время реализации программы губернатора «Мой подъезд» с 2017 года в Ленинском округе отремонтировали 1150 подъездов.

Программу по ремонту подъездов в Подмосковье на 2021 г планируют выполнить до августа>>