С начала эксплуатации система-112 в Подмосковье приняла более 50 миллионов вызовов. За последние несколько лет в системе появилось много новых функций, которые помогают экстренным службам реагировать на обращения быстрее и делают сервис более удобным для пользователей. Подробнее о возможностях Службы спасения Московской области — в материале РИАМО.

Экстренная помощь

Служба спасения Московской области принимает обращения от граждан, которые стали свидетелями экстренных ситуаций или находятся в них. Работники системы фиксируют вызовы и направляют их в необходимые дежурно-диспетчерские службы: полицию, скорую помощь, пожарную охрану и так далее. Воспользоваться помощью системы можно в следующих случаях:

– пожар;

– запах газа в подъезде, на этаже, в квартире;

– авария на дороге;

– вы стали жертвой домашнего насилия;

– вы стали свидетелем преступления;

– происходит нарушение общественного порядка;

– требуется скорая медицинская помощь;

– другие экстренные ситуации.

Позвонив в службу, необходимо ответить на вопросы оператора: сообщить о характере вызова, месте происшествия, назвать свое имя, дать подробную информацию о случившемся. Будьте готовы отвечать сотруднику детально. В опасных для жизни ситуациях оператор будет продолжать задавать вопросы, в то время как службы экстренного реагирования отправятся к месту происшествия.

Если вы вызываете скорую помощь, необходимо ответить на некоторые вопросы о пациенте и пострадавшем: пол больного, приблизительный возраст, информация о происшествии и самочувствии пострадавшего. Любая дополнительная информация о случившемся поможет отправить соответствующие службы и оборудование к месту назначения.

Как пользоваться мобильным приложением системы‑112>>

Мобильное приложение

Еще несколько лет назад связаться со Службой спасения Московской области можно было только по стационарной или сотовой связи по бесплатному номеру 112. Сейчас работает специальное приложение «112 МО», которое позволяет не только оперативно связаться с системой-112, но и воспользоваться другими ее функциями. По данным пресс-службы ГКУ МО «Центр 112», подобные изменения вводят из-за того, что большинство молодых людей все меньше пользуются стандартными видами связи.

После скачивания приложения пользователи должны заполнить профиль — указать важную информацию о себе, которая поможет сотрудникам службы в экстренных ситуациях: данные об аллергических реакциях, группе крови, инвалидности, хронических заболеваниях. Помимо этого, необходимо ввести контакты родителей или близких людей — тех, с которыми можно связаться в случае ЧП. Данные профиля будут автоматически отправлены оператору в момент вызова 112, поэтому сотрудники службы советуют поддерживать их в актуальном состоянии.

С помощью приложения можно оперативно сделать заявку в Службу спасения — пользователю необходимо нажать одну из трех кнопок:

– «Я здесь, нужна помощь» (в экстренную службу будет отправлена заявка с координатами и персональными данными);

– «Вызвать 112 по телефону» (с телефона будет произведен звонок на номер 112);

– «Вызвать 112 по SMS» (приложение само составит текст заявки для обращения в 112. Для вызова нужно только отправить готовое SMS-сообщение).

Главврач подмосковной скорой помощи: жители стали чаще благодарить нашу службу>>

Узнать местоположение контакта

В системе-112 усовершенствовали механизм точного определения местоположения заявителя: радиус местонахождения обратившегося удалось сократить с 1–1,5 километров до 10–30 метров. Подобное улучшение позволяет снизить количество заблудившихся в лесу, что особенно актуально летом, когда жители региона ходят по грибы и ягоды.

Помимо этого, граждане могут отследить местоположение своего ребенка или близкого человека, установив приложение службы на телефон каждого и воспользовавшись функцией «Связанные контакты». Система предложит выбрать область определения на карте, ввести данные о пользователях и настроить уведомления. Например, для ребенка это могут быть такие области, как школа, кружок. Когда ребенок будет входить в область и выходить из нее, на телефон родителя поступит сообщение.

Также у пользователей приложения есть возможность оповестить родных о своем местонахождении: в любой момент можно прислать свои координаты. На связанный телефон будет отправлена информация о местоположении и специальное push-уведомление.

Как оказать первую помощь пострадавшему в ДТП>>

Отследить скорую помощь

Также в системе-112 работает функция отслеживания скорой медицинской помощи и аварийной службы газовой сети. Она доступна как через приложение, так и через сайт службы.

Чтобы посмотреть местоположение вызванной бригады, в специальную графу необходимо ввести номер телефона, с которого был сделан звонок. На интерактивной карте пользователи могут наблюдать за изменением координат бригады в онлайн-режиме.

Также в Подмосковье работает сервис по СМС-оповещению о времени приезда скорой медицинской помощи и аварийной службы газовой сети. Эта функция впервые реализована в России. При обращении в службу-112 с мобильного телефона заявителям приходят СМС-сообщения о времени прибытия бригад на место вызова.

Как бесплатно проверить здоровье в парках Москвы в 2021 году>>

Добавить происшествие и другие возможности

Через приложение или официальный сайт системы-112 можно оповестить оператора о происшествии или передать им важную информацию. Пользователи должны заполнить форму — выбрать тему обращения и ввести подробные данные о случившемся: описание, фотографию, адрес, наличие пострадавших. После этого операторы службы примут возможные меры для решения проблемы.

Также на сервисах службы есть лента новостей, куда при необходимости сотрудники опубликуют полученную от пользователей информацию о происшествии. Кроме того, на порталах системы-112 публикуют новости об отключении электричества и водоснабжения или о проводимых ремонтных работах; оповещения экстренных оперативных служб.

Помимо этого, приложение системы-112 позволяет пользователям узнать, где находится ближайшие экстренные службы и учреждения: например, отделения полиции, поликлиники, МФЦ, пожарные части и другие. Через пункты меню можно выбрать категорию объекта и посмотреть ближайший на интерактивной карте.

Закон о домашнем насилии: защита от агрессии или развал семьи>>

Перспективы

Система-112 функционирует и развивается в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья». В ближайшее время разработчики усовершенствуют введенные функции, а также обеспечат возможность обращения в службу через популярные мессенджеры. Также сегодня уже разработана и находится в процессе реализации консультационная помощь людям с использованием чат-ботов.

Помимо этого, система-112 планирует увеличить количество организаций, которые входят в их информационное взаимодействие, а также развивать отношения с Центром управления регионом, интернет-порталом «Добродел». Кроме того, в планах службы — информировать граждан с помощью СМС о статусах реагирования экстренных бригад пожарной охраны и аварийной газовой службы.