РИАМО - 9 июн. Пользователи пожаловались на сбой в работе приложения Тинькофф Банка, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.ru.

Первые жалобы на технический сбой стали поступать около 11:00.

В настоящий момент порядка 77% пользователей не могут войти в систему, у 21% зафиксирован сбой всех сервисов банка, около 1% не могут перевести деньги.

Чаще всех на проблемы жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряда других городов РФ.

Как уточнили РИАМО в пресс-службе Тинькофф Банка, у небольшой части клиентов наблюдались затруднения со входом и авторизацией в мобильном приложении.

«Ситуация затронула 0,3% клиентов, в течение часа все затруднения были ликвидированы», – добавили в пресс-службе.

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