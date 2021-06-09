РИАМО - 9 июн. Госавтоинспекция РФ поддержала инициативу, которая подразумевает снижение скорости на улицах городов с 60 до 30 км/ч, однако делать это необходимо обоснованно для той или улицы, сообщает ТАСС.

«С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Поэтому, если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове – 50 км/ч», – сказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Он добавил, что полномочия снизить скорость есть у органов исполнительной власти, а ГИБДД занимается контролем.

Митрошин отметил, что ограничения, которые предполагаются, нужно обосновать. Кроме того, они должны исходить из логики, потому что ввода на скоростной магистрали 30 км/ч вместо 130 км/ч придерживаться никто не будет.

Он подытожил, что в связи с подобными факторами необходимо смотреть на каждую ситуацию индивидуально. Нужна масштабная ревизия улично-дорожных сетей.

Если водитель едет 30 км/ч, ему понадобится 19 м, чтобы остановиться полностью, при этом тормозной путь при скорости 60 км/ч составит 50 м.

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