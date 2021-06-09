РИАМО - 9 июн. В Королеве открылся центр помощи при ДТП, это девятое подобное учреждение на территории Подмосковья, там оказывают информационно-правовую поддержку водителям, попавшим в аварию, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«За время существования проект доказал свою эффективность. Сервис уже работает в Красногорске, Одинцове, Мытищах, Истре, Химках, Люберцах, Подольске, Сергиевом Посаде, теперь и в Королеве», - сказал зампредседателя правительства Московской области - руководитель ГУРБ Роман Каратаев.

Дорожно-транспортное происшествие можно оформить самостоятельно с помощью европротокола, если при аварии с участием 2 автомобилей и без пострадавших у обоих участников есть действующие полиса ОСАГО. Пока на место ДТП прибудут полицейские, на дороге может образоваться пробка.

Связаться со специалистами центра можно по телефону экстренной службы «112». Они проконсультируют водителей по фотофиксации и оформлению документов, без участия сотрудников ГИБДД.

Если у них возникнут разногласия, то специалист направит их в стационарный центр, в котором дежурит сотрудник ГИБДД и сотрудник организации «Союза безопасности дорожного движения». Они помогут корректно зафиксировать ДТП для получения страховки.

В Королеве в 2019 году произошло 3114 ДТП без пострадавших, в 2020 году – 2361 ДТП, а с начала 2021 года – 1314 таких аварий.

Королевский центр помощи при ДТП открыт по адресу: проезд Циоловского, д. 5. Он будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00.