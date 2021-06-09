РИАМО - 9 июн. Еще 5 московских больниц стали частью единой цифровой платформы здравоохранения, суммарное количество подключенных к ЕМИАС стационаров увеличилось до 39 единиц, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы внедрили ЕМИАС еще в пяти стационарах города: ГКБ имени В. М. Буянова, Вороновской больнице, ГКБ имени А. К. Ерамишанцева, Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени В. Ф. Войно-Ясенецкого и Челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн», – сказала Ракова.

Она добавила, что работа по подключению к ЕМИАС продолжается еще в 15 медицинских учреждениях.

Теперь медики медицинских учреждений могут открыт доступ к электронной медкарте пациента. Кроме того, сервисы ЕМИАС освобождают врачей от лишней бумажной работы. Также эпикризы пациента, которые ему выписали, автоматически доступны в ЕМИАС в городских поликлиник. Помимо прочего, такие эпикризы доступны самим москвичам в электронной медкарте.

Выписной эпикриз из стационара доступен в электронной медкарте пациента на портале mos.ru либо мобильном приложении «ЕМИАС.Инфо».

Подать заявку на предоставление доступа к электронной медицинской карте и карте ребенка можно на портале mos.ru по ссылке. Для того, чтобы оформить доступ, пользователю должно быть больше 15 лет. Кроме того, у него быть полис ОМС.

Для внедрения ЕМИАС в стационарах обновили сетевые и аппаратные системы, установили необходимое ПО, обучили работе в системе свыше 3 тыс. специалистов. На текущий момент систему используют врачи и средний медперсонал, включая медсестер, медицинских регистраторов и сотрудников лабораторий.

В перспективе к единой цифровой платформе смогут присоединиться все стационарные учреждения здравоохранения города.

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